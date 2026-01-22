Concessioni demaniali marittime in Campania recuperate imposte per 3 milioni

In Campania, le attività di controllo della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato al recupero di oltre tre milioni di euro di imposte relative alle concessioni demaniali marittime. L’indagine, coordinata dalla Corte dei Conti regionale, ha evidenziato l’efficacia delle verifiche fiscali nel settore, contribuendo a garantire la corretta applicazione delle imposte e il rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ammonta a oltre tre milioni di euro il totale delle imposte regionali sulle concessioni demaniali recuperate con l’indagine della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dalla procura regionale della Corte dei conti della Campania (vice procuratori generali Gianluca Braghó e Davide Vitale). Gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale Napoli, concentratesi sulla regolarità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, hanno consentito di evidenziare che il versamento dell’addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi veniva disatteso da parte della totalità degli operatori economici titolari di concessioni nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia (Napoli). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concessioni demaniali marittime, in Campania recuperate imposte per 3 milioni Leggi anche: Palermo, un'evasione da un milione di euro sulle concessioni demaniali marittime Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto: recuperati oltre 3 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un’indagine della Corte dei Conti della Campania, che ha permesso di recuperare oltre 3 milioni di euro relativi a imposte non versate sulle concessioni demaniali marittime nel porto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Concessioni demaniali delle spiagge: a Lignano salgono a 14 quelle già assegnate; Concessioni demaniali marittime, in Campania recuperate imposte per 3 milioni; Levanto, al via il bando per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo; Concessioni demaniali marittime di Santa, pubblicato il bando di gara: ecco come partecipare. Concessioni demaniali marittime, in Campania in 422 non pagavanoLa Regione Campania recupera oltre 3 milioni di euro grazie a un'indagine sull'evasione nei porti del territorio. cronachedellacampania.it Concessioni demaniali marittime, in Campania recuperate imposte per 3 milioniAmmonta a oltre tre milioni di euro il totale delle imposte regionali sulle concessioni demaniali recuperate con l'indagine della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dalla procura regionale della ... ansa.it IMPERIA: CONCESSIONI DEMANIALI, IL 14 APRILE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL RICORSO DELL'ANTITRUST - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.