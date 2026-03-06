Al Teatro Verdi torna Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry

Al Teatro Verdi di Firenze, dal 13 al 15 marzo, torna lo spettacolo “Il Piccolo Principe” tratto dall’opera di Antoine de Saint-Exupéry. L’evento, considerato uno degli spettacoli più seguiti, prevede tre giorni di rappresentazioni che attirano un vasto pubblico. La produzione si svolge in un teatro storico della città, con una programmazione che coinvolge diverse fasce di età.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Lo show dei record “IL PICCOLO PRINCIPE” approda al Teatro Verdi di Firenze da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Lo show firmato Razmataz Live è una rappresentazione unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono. In equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge al codice più adatto ad arrivare allo spettatore. Lo spettacolo “IL PICCOLO PRINCIPE” vanta un cast creativo di prim’ordine: Stefano Genovese (Regia), Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri (Direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (Costumi). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry a teatroLa storia più letta e amata di tutti i tempi, Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, torna al Teatro Celebrazioni di Bologna nella versione...

Gli auguri di De Toni per Natale 2025 con Antoine de Saint-Exupéry“Mi domando se le stelle sono tutte illuminate perché ognuno possa trovare la propria”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Teatro Verdi.

Temi più discussi: Trieste - Teatro Verdi: Il Trovatore; Daniela Barcellona torna al Verdi con un Trovatore di lusso; La città attende Alessandro Barbero: al Teatro Verdi la Lectio Magistralis su San Francesco promossa dall’Università di Pisa; E se domani...: Giorgio Panariello torna nel 2026 con nuove date.

Al Teatro Verdi di Pordenone torna la rassegna ContrappuntiLa rassegna Contrappunti torna, tra il 19 febbraio e il 21 maggio, nel cuore della programmazione del Teatro Verdi di Pordenone, per trasformare la musica da camera in un'esperienza viva e profondamen ... ansa.it

Conseguenze di 40 anni nei panni di altri: le trasformazioni di Dario Ballantini al Teatro VerdiSabato 7 marzo alle ore 21 appuntamento al Teatro Verdi con lo spettacolo di Dario Ballantini Conseguenze di 40 anni nei panni di altri: la performance di un fuoriclasse che esplora le infinite ... genovatoday.it

TEATRO VERDI, Casciana Terme (PI) Domenica 15 Marzo ore 18:00 Terzo Studio presenta PINOCCHIO di e con Alessandro Gigli telo illustrato di Debora Bellario, oggetti, baracca, teste di legno di Massimo Galletti, impianto scenico di William Velis - facebook.com facebook

Pisa, Italy before recital at Teatro Verdi x.com