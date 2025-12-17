Da Bach ai giorni nostri | la stagione della Società del Quartetto di Bergamo

Dopo 150 anni di musica e passione, la Società del Quartetto di Bergamo inaugura una nuova stagione concertistica. Un percorso che unisce grandi interpreti e una visione culturale innovativa, volta a valorizzare i talenti emergenti, promuovere progetti contemporanei e rafforzare collaborazioni con altre istituzioni. Un viaggio musicale attraverso il tempo, dall’eredità di Bach alle suggestioni del presente.

La Società del Quartetto di Bergamo, che ha appena festeggiato 150 anni di storia, presenta la nuova stagione concertistica, affermando una linea artistica fondata su grandi interpreti e una visione culturale ampia, con l’intento di promuovere progetti musicali capaci di stimolare l’ascolto dei linguaggi del presente, valorizzare i giovani talenti e creare sinergie con altre istituzioni. Tra le diverse proposte spicca il focus su Richard Strauss, cui è dedicato il concerto di inaugurazione con i musicisti viennesi del Rémy Ballot Ensemble; mentre prosegue il percorso dedicato alla Seconda Scuola di Vienna – Schoenberg, Berg e Webern – così come il progetto Šostakóvi?, entrambi avviati nel 2025 e incentrati sull’esecuzione integrale del repertorio cameristico e solistico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

