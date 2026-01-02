Il 6 gennaio 2026, a Castelfranco, l'Orchestra da Camera Fiorentina propone un concerto dedicato alle musiche dei film di Walt Disney. Dopo il successo del primo appuntamento del 28 dicembre, il teatro della Compagnia ospiterà nuovamente un evento che unisce musica e cinema in un’atmosfera raffinata e coinvolgente, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di qualità nel giorno dell’Epifania.

Dopo il primo concerto del 28 dicembre, a Castelfranco torna la grande musica, con un ensemble d'eccezione, l'Orchestra da Camera Fiorentina al teatro della Compagnia per un secondo appuntamento: quello del 6 gennaio 2026, Il concerto dell'Epifania. Sul palco del teatro della Compagnia alle 16 ci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Le musiche dei film di Walt Disney nel Concerto dell'Epifania a Castelfranco con l'Orchestra da Camera Fiorentina

