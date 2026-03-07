Fiorentina | Kean forza i tempi di recupero Difesa a quattro contro il Parma Vanoli ha capito la lezione

Kean sta forzando i tempi di recupero e oggi ha svolto il suo terzo giorno di allenamenti consecutivi. La Fiorentina ha deciso di affrontare la partita contro il Parma con una difesa a quattro. Vanoli ha preso nota della situazione e ha adattato la strategia di conseguenza. La squadra si prepara a una sfida importante senza Kean in forma piena.

FIRENZE – Kean? Più no che si contro il Parma. Però non è ancora detto. Terzo giorno consecutivo di lavoro personalizzato in palestra e fisioterapia per l’attaccante, uscito dal campo anticipatamente lunedì scorso durante la gara contro l’Udinese per un fastidio ad una tibia che ancora lo condiziona. La sua convocazione per la sfida di domenica col Parma resta in dubbio, dovesse farcela partirebbe comunque dalla panchina con Piccoli titolare in una Fiorentina che tornerà al 4-1-4-1. Vanoli pare abbia imparato la lezione. Rientrerà dal 1' Dodò, squalificato al Bluenergy, mentre sarà assente per lo stesso motivo Parisi, con Gosens che ne prenderà il posto sulla fascia sinistra e la coppia Ranieri-Pongracic al centro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

