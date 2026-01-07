Parma-Inter LE ULTIME | Cuesta pensa alla difesa a tre

In vista della sfida tra Parma e Inter, Carlos Cuesta ha commentato le strategie di squadra, sottolineando l’importanza di una buona difesa. Alla domanda se firmerebbe per un pareggio, il difensore colombiano ha risposto con chiarezza, lasciando intendere la sua posizione. Ecco le ultime novità sulla formazione e le parole di Cuesta, che analizzano le possibili scelte difensive, tra cui l’uso della difesa a tre.

"Firmare per il pareggio con l'Inter? Conoscete la risposta". Sono le parole pronunciate da Carlos Cuesta in conferenza stampa di viglia. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, lo spagnolo accoglie al Tardini l'ex Chivu per il quale ha speso parole al miele davanti ai giornalisti.

