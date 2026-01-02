fiorentina cremonese i provvedimenti di circolazione

Il match tra Fiorentina e Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A 2026, si svolgerà domenica 4 gennaio alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Di conseguenza, sono stati adottati specifici provvedimenti di circolazione per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate sulle eventuali variazioni alla viabilità previste per la giornata.

Firenze, 2 gennaio 2026 – La prima partita di serie A della Fiorentina del 2026 è Fiorentina-Cremonese, in programma domenica 4 gennaio con inizio alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e il numero civico 203) e viale Cialdini dove i divieti di sosta saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

