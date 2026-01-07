Stasera alle 20:45 si affrontano Fiorentina e Lazio in una sfida chiave per la corsa-salvezza. La partita si concentrerà molto sulla metà campo, con protagonisti come Fagioli e Cataldi, quest’ultimo tornato in Lazio. La sfida tra queste squadre riunisce aspettative e sfide tattiche, con le due formazioni che cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

Si deciderà molto probabilmente nella sfida a metà campo, la difficilissima trasferta della Fiorentina in casa Lazio (stasera, ore 20,45), con due protagonisti molto attesi: Nicolò Fagioli in maglia viola e Danilo Cataldi, ex ora di nuovo in biancazzurro e "motore" riconosciuto della squadra di Sarri che però sta arrancando in campionato e soffre il distacco in classifica dalla Roma. Ma la Fiorentina, nonostante la vittoria con la Cremonese e la distanza ridotta dal quart'ultimo posto, sta peggio. E deve dimostrare che i tre punti di domen ica scorsa non sono stati un caso, ma una vera ripartenza in chave salvezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina in casa Lazio: per la corsa-salvezza. Solomon e Kean “armi” di Vanoli contro Sarri. Formazioni

Leggi anche: Fiorentina: Kean entra e segna su traversone di Solomon. Cremonese ko nel recupero: 1-0. Ora corsa-salvezza. Pagelle

Leggi anche: Fiorentina: mistero Kean. Non si è mai allenato in settimana. Ma Vanoli potrà farne a meno contro la Cremonese? Dodò: post con Solomon

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina in casa Lazio: per la corsa-salvezza. Solomon e Kean armi di Vanoli contro Sarri. Formazioni; quote Lazio Fiorentina: il pronostico sui biancocelesti; Serie A, programma e numeri della 18ª giornata: Lazio-Napoli e Atalanta-Roma i primi big match del 2026.

Pronostico Lazio vs Fiorentina – 7 Gennaio 2026 - Il match tra Lazio e Fiorentina, valido per la Serie A, si gioca il 7 Gennaio 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico. news-sports.it