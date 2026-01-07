Fiorentina in casa Lazio | per la corsa-salvezza Solomon e Kean armi di Vanoli contro Sarri Formazioni
Stasera alle 20:45 si affrontano Fiorentina e Lazio in una sfida chiave per la corsa-salvezza. La partita si concentrerà molto sulla metà campo, con protagonisti come Fagioli e Cataldi, quest’ultimo tornato in Lazio. La sfida tra queste squadre riunisce aspettative e sfide tattiche, con le due formazioni che cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.
Si deciderà molto probabilmente nella sfida a metà campo, la difficilissima trasferta della Fiorentina in casa Lazio (stasera, ore 20,45), con due protagonisti molto attesi: Nicolò Fagioli in maglia viola e Danilo Cataldi, ex ora di nuovo in biancazzurro e "motore" riconosciuto della squadra di Sarri che però sta arrancando in campionato e soffre il distacco in classifica dalla Roma. Ma la Fiorentina, nonostante la vittoria con la Cremonese e la distanza ridotta dal quart'ultimo posto, sta peggio. E deve dimostrare che i tre punti di domen ica scorsa non sono stati un caso, ma una vera ripartenza in chave salvezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
