Fiorello è furioso Mediaset blocca una vip e le vieta di partecipare a La Pennicanza | di chi si tratta?

Fiorello ha espresso la sua irritazione sui social, rivelando che Mediaset ha negato a una famosa donna di partecipare al suo programma radiofonico La Pennicanza. Secondo quanto riportato, la richiesta di partecipazione proveniva dalla vip stessa, ma la rete televisiva avrebbe deciso di vietarle l’ingresso. La situazione ha suscitato scalpore tra i follower del conduttore.

Il retroscena raccontato da Fiorello: una vip avrebbe chiesto di partecipare al suo programma radiofonico La Pennicanza ma Mediaset avrebbe detto no. Quando si parla di Fiorello, è difficile distinguere dove finisca l' ironia e dove inizi la polemica vera. Il conduttore siciliano, maestro di satira e improvvisazione, ama giocare con i retroscena televisivi, ma stavolta il tono è sembrato più serio del solito. Nel corso dell'ultima puntata de La Pennicanza, il programma in onda su Rai Radio 2, Rosario ha raccontato un episodio che ha subito acceso curiosità e sospetti.

FIORELLO SALTA LA PRIMA DI LA PENNICANZA: ECCO PERCHÉ

