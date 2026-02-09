Fiorello a La Pennicanza | Non si sarebbe mai aspettato una polemica del genere

Fiorello non si aspettava le polemiche che stanno coinvolgendo il Festival di Sanremo 2026. Durante la puntata di La Pennicanza, il comico ha commentato le polemiche che sono scoppiate in questi giorni, sottolineando come tutto sia iniziato quasi senza preavviso. La discussione ha preso il sopravvento, e anche Fiorello ha ammesso di essere sorpreso dalle reazioni che si sono scatenate. La settimana che porta al Festival si fa sempre più calda.

È lunedì e Sanremo 2026 è sempre più vicino. Così, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno aperto la settimana de La Pennicanza con una puntata quasi tutta incentrata sulle polemiche che hanno iniziato a travolgere il Festival. Anche se prima lo showman ha sorpreso il pubblico con un’entrata in studio del tutto inaspettata. Fiorello, mascotte della Sicilia alle Olimpiadi invernali. Biggio apre la puntata: “Sono cominciate le Olimpiadi e tutto è pronto per l’ingresso della delegazione della Sicilia. Come sempre c’è la mascotte che guida il gruppo. immagini forti!”. In studio, a La Pennicanza, il pubblico applaude all’ingresso di Fiorello vestito proprio da mascotte: “Benvenuti a Corso Sempione per festeggiare i Mondiali invernali, con l’inno italiano cantato da Anna Tatangelo e l’ospite straniero, Céline Dion. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello non le manda a dire durante la puntata di La Pennicanza.

