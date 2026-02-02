Raid in via Piave finestrini spaccati per rubare nelle auto Preso 40enne

Da modenatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un raid notturno in via Piave ha portato alla rottura di diversi finestrini di auto in sosta. I ladri hanno cercato di portare via tutto quello che potevano, ma sono stati sorprresi da un residente che ha dato l’allarme. Le Volanti sono arrivate in pochi minuti e hanno arrestato un uomo di 40 anni. La zona Tempio torna sotto controllo, almeno per ora.

L'allarme lanciato da un residente alle 2 di notte ha permesso alla Volante di bloccare il ladro in Corso Vittorio Emanuele. Aveva addosso coltelli e arnesi da scasso: si aprono le porte del carcere Un altro episodio di criminalità notturna in zona Tempio, questa volta risolto - danni a parte - grazie alla prontezza di un cittadino e al rapido intervento delle Volanti. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, cittadino marocchino, accusato di aver messo a segno una serie di spaccate ai danni delle auto in sosta in via Piave. Tutto è accaduto nella notte del 31 gennaio, intorno alle 2:15.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su via Piave

Spaccano i finestrini dell'auto per rubare, lo sfogo dei proprietari

Rompe i finestrini di diverse auto parcheggiate in corso Italia per rubare, 42enne inseguito e arrestato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su via Piave

Argomenti discussi: Raid in via Piave, finestrini spaccati per rubare nelle auto. Preso 40enne; Maltempo, Naro: Cede manto stradale in via Piave e crolla parte di muro della villa comunale.

Mestre, Via Piave in Festa si prepara a salutare l’estateMusica, spettacoli, divertimento per grandi e bambini: dopo gli appuntamenti del 29 giugno e del 27 luglio, Via Piave in Festa è pronta a tornare il 31 agosto con una nuova serata dedicata ai ... corrieredelveneto.corriere.it

Via Piave, la festa è un flop. I commercianti disertano: «Evento da rivedere»MESTRE - Mancava solo che dagli altoparlanti facessero sentire Canzone per te di Sergio Endrigo, con quell'attacco struggente La festa appena cominciata, è già finita..., che dice già tutto. ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.