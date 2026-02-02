Raid in via Piave finestrini spaccati per rubare nelle auto Preso 40enne

Un raid notturno in via Piave ha portato alla rottura di diversi finestrini di auto in sosta. I ladri hanno cercato di portare via tutto quello che potevano, ma sono stati sorprresi da un residente che ha dato l’allarme. Le Volanti sono arrivate in pochi minuti e hanno arrestato un uomo di 40 anni. La zona Tempio torna sotto controllo, almeno per ora.

L'allarme lanciato da un residente alle 2 di notte ha permesso alla Volante di bloccare il ladro in Corso Vittorio Emanuele. Aveva addosso coltelli e arnesi da scasso: si aprono le porte del carcere Un altro episodio di criminalità notturna in zona Tempio, questa volta risolto - danni a parte - grazie alla prontezza di un cittadino e al rapido intervento delle Volanti. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, cittadino marocchino, accusato di aver messo a segno una serie di spaccate ai danni delle auto in sosta in via Piave. Tutto è accaduto nella notte del 31 gennaio, intorno alle 2:15.🔗 Leggi su Modenatoday.it

