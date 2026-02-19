Don Giussani il sacerdote di Milano | conclusa l’inchiesta per

L’inchiesta diocesana a Milano si è conclusa a causa della richiesta di avvio del processo di beatificazione di don Luigi Giussani. Il sacerdote, noto per aver fondato il movimento di Comunione e Liberazione, ha attirato l’attenzione di molti per il suo impegno nel guidare giovani e adulti nella fede. La conclusione delle indagini apre ora la strada alle valutazioni sulla sua vita e sulle eventuali virtù eroiche. La chiesa deciderà nei prossimi mesi se proseguire con la causa.

Don Giussani, verso la santità: conclusa l’inchiesta diocesana a Milano. Si è conclusa l’inchiesta diocesana per la beatificazione di don Luigi Giussani, figura chiave del cattolicesimo italiano del secondo dopoguerra e fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. La fase cruciale del processo canonico si chiuderà il 14 maggio prossimo nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, aprendo la strada a un possibile riconoscimento formale della santità del sacerdote ambrosiano. Un percorso iniziato nel cuore della Chiesa ambrosiana. L’annuncio ufficiale è stato dato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nel Duomo.🔗 Leggi su Ameve.eu Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, non è più sacerdoteDon Alberto Ravagnani, il sacerdote conosciuto sui social come influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio. Don Antonio Mazzi, sacerdote simbolo di Milano, è l’italiano del 2025Don Antonio Mazzi, sacerdote di lunga esperienza a Milano, rappresenta un punto di riferimento per il suo impegno verso i più bisognosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Beatificazione Don Luigi Giussani: 14 maggio si chiude fase diocesana/ Delpini: CL dono alla Chiesa di Dio; A Macerata si celebra l'anniversario della morte di Mons. Giussani. Don Giussani: si chiude la fase diocesana del processo di beatificazioneSi è da poco conclusa in Duomo la Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, nella memoria del Servo di Dio don Luigi Giussani, il sacerdote ambrosiano, fondatore del movimento ... resegoneonline.it Verso la beatificazione di don Giussani, fase diocesana chiude a maggio(ANSA) - MILANO, 19 FEB - E' più vicina la beatificazione di don Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione morto a Milano il ... notizie.tiscali.it Si conclude l'inchiesta diocesana per la beatificazione di don Giussani, il fondatore di CL facebook Verso la beatificazione di don Giussani, fase diocesana chiude a maggio. Annuncio dell'arcivescovo Delpini alla messa per il fondatore di CL #ANSA x.com