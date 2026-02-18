Coppa Italia E’ finale di andata! Pistoiese e Ancona in campo alle 17,30

Oggi alle 17,30, Pistoiese e Ancona si sfidano nella prima partita della finale di Coppa Italia di Serie D. La gara si gioca in Toscana e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di avvicinarsi alla vittoria finale. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere quale squadra avrà la meglio in questa sfida che si annuncia combattuta.

Andrà in scena oggi pomeriggio, alle 17,30, la finale di andata della Coppa Italia di Serie D, che vedrà affrontarsi Pistoiese e Ancona. Il risultato della doppia sfida non riguarda la Robur o anche solo il girone E, ma potrebbe rivelarsi decisiva in ottica ripescaggio. La vittoria della Coppa Italia, infatti, regala un bonus significativo, di 0,50 punti (alla squadra perdente la finale va invece un bonus di 0,25): bonus che va a sommarsi alla media punti ottenuta durante la stagione regolare. A fine anno, in pratica, le formazioni che si sono qualificate ai play off vengono inserite in una classifica per i ripescaggi, ordinate in base al risultato ottenuto durante gli spareggi (le nove vincenti, poi le nove finaliste e infine le sedici semifinaliste) e alla media punti, appunto.