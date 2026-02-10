Ancona-Pistoiese in finale di Coppa Italia | Gubbio ospiterà la sfida unica del 7 marzo

La finale di Coppa Italia tra Ancona e Pistoiese si giocherà il 7 marzo allo stadio Barbetti di Gubbio. La partita si svolgerà in una sola sfida, senza ritorno, e i tifosi sono già in fibrillazione. È la prima volta che le due squadre si affrontano in questa fase e l’attesa cresce giorno dopo giorno.

La finale di Coppa Italia tra Ancona e Pistoiese si disputerà in gara unica sabato 7 marzo allo stadio Barbetti di Gubbio. La decisione, accolta con soddisfazione dal presidente dell’Ancona Massimiliano Polci, è il risultato di una convergenza di volontà tra le due società e la disponibilità della città marchigiana. La partita, inizialmente prevista con formula di andata e ritorno, si giocherà quindi in un’unica sfida per l’assegnazione del trofeo. L’attesa è finita: la Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato la sede e la data della finale di Coppa Italia che vedrà contrapposte Ancona e Pistoiese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

