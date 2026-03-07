Finale Coppa Italia Serie D | Ancona-PIstoiese 0-0 | dieci più recupero alla fine ma li dorici non riescono a sfondare - LA DIRETTA

Nel match finale della Coppa Italia Serie D tra Ancona e Pistoiese, il punteggio è rimasto invariato sullo 0-0 anche dopo dieci minuti di recupero. I dorici non sono riusciti a segnare, nonostante alcune occasioni, mentre la Pistoiese ha sfiorato il gol in contropiede. Durante la partita, ci sono stati vari cambi e azioni pericolose, ma alla fine il risultato è rimasto invariato.

Il pubblico delle grandi occasioni per il return match che mette in palio il trofeo. Si riparte dal 2-0 con cui i toscani si sono imposti all'andata - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA Minuto 74: Pistoiese pericolosa in contropiede col solito Russo che arriva nei pressi di Mengucci e calcia sopra la traversa, dopo il disturbo di De Luca Minuto 57: GELONESE! Spunto di Zini che sguscia e serve corto a beneficio di Gelonese, che si allunga e cerca la porta ma la pallone esce alla sinistra del palo della porta toscana Minuto 53: Continua a premere l'Ancona, punizione di Gerbaudo che pesca nel mucchio Rovinelli che di testa manda il pallone sopra...