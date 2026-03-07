Finale Coppa Italia Serie D | Ancona-PIstoiese 0-0 | reti bianche dopo i primi 45 minuti - LA DIRETTA

Nella finale di Coppa Italia Serie D tra Ancona e Pistoiese, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 0-0. Dopo i primi 45 minuti, il match è ripreso al minuto 46, mentre al 39 della prima frazione la Pistoiese ha colpito un palo con un'azione di Della Latta. Al termine del primo tempo, sono stati concessi tre minuti di recupero.

Il pubblico delle grandi occasioni per il return match che mette in palio il trofeo. Si riparte dal 2-0 con cui i toscani si sono imposti all'andata - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA Minuto 36: Si fa viva l'Ancona sugli sviluppi del secondo corner della serata, ma l'inzuccata di Bonaccorsi non inquadra lo specchio della porta Minuto 29: L'Ancona prova ad affondare sulla destra, iniziativa di Cericola e palla in mezzo per Gelonese anticipato in corner da Costa Pisani Minuto 26: Gioco fermo per un problema a Biagi, che ha ricevuto un colpo fortuito in area su una punizione pericolosa battuta nel mucchio da Cericola Minuto 22:...