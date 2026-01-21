Uil polizia Lecce Alfredo Cerqua eletto nuovo segretario generale

Alfredo Cerqua è stato eletto nuovo segretario generale della Uil Polizia Lecce durante il terzo congresso provinciale, tenutosi il 19 e 20 gennaio presso l’auditorium del museo Castromediano. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’organizzazione, che si impegna a rafforzare il ruolo dei professionisti di polizia nel territorio salentino. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri dell’organizzazione, sottolineando l’importanza della cooperazione e del dialogo istit

L’elezione del 58enne è avvenuta al termine del terzo congresso provinciale che ha visto la partecipazione dei vertici nazionali e regionali. Con lui anche i componenti della nuova segreteria Cerqua, 58 anni, è originario di Roma, ma salentino d’adozione. Dal 2016 lavora presso la questura di Lecce dove ha ricoperto diversi incarichi e attualmente in servizio presso la Divisione PAS (Polizia Amministrativa e Sociale). Arruolato nel ’93, è stato assegnato alla questura di Torino dove ha svolto servizi di polizia giudiziaria presso la squadra mobile e commissariati sezionali. Nel 2000 trasferito al commissariato di Mesagne (Br), è stato in servizio presso la locale squadra volanti per poi dedicarsi alle attività di PG su tutto il territorio di competenza.🔗 Leggi su Lecceprima.it

