Fiesole Gaia Nanni porta in scena ' La notte dei bambini' sul trasferimento del Meyer

A Fiesole, dal 13 al 15 marzo, si svolge nuovamente lo spettacolo “La notte dei bambini” al Teatro di Fiesole. La rappresentazione, portata in scena da Gaia Nanni, tratta il tema del trasferimento del Meyer. Lo spettacolo aveva già riscosso grande successo a dicembre, con tutte le date esaurite. L’evento si tiene nel teatro di Largo Piero Farulli.

Firenze, 7 marzo 2026 - Dopo le date sold out dello scorso dicembre, torna da venerdì 13 a domenica 15 marzo al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli, 1) lo spettacolo “ La notte dei bambini”. In scena il racconto teatrale di Gaia Nanni dedicato a un fatto realmente accaduto: il trasferimento alla nuova sede, avvenuto in una singola notte, dell’intero ospedale Meyer di Firenze, l’ospedale dei bambini. Orario spettacoli: venerdì e sabato ore 20,45, domenica ore 16,45. I biglietti (posti numerati, 23 e 17,25 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

