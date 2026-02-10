la notte dei bambini la storia vera del meyer

Questa sera il Teatro Verdi di Santa Croce riapre le sue porte per la stagione di prosa. Alle 21 va in scena “La notte dei bambini”, un monologo scritto e interpretato da Gaia Nanni. La prevendita dei biglietti si apre già la sera prima, mentre l’attesa cresce tra il pubblico locale.

SANTA CROCE Torna a riaprirsi il sipario del Teatro Verdi di Santa Croce per proseguire la stagione di prosa, venerdì 13 febbraio alle 21 (prevendita la sera prima dello spettacolo) andrà in scena il monologo di Gaia Nanni La notte dei bambini. L’attrice toscana, che lo scorso anno è stata selezionata nella cinquina come migliore attrice non protagonista per i David di Donatello, è voce di un fatto realmente accaduto: la notte del 14 dicembre 2007, quando per un’improvvisa emergenza in una notte furono trasferiti in altra sede tutti i bambini ospitati dall’ Ospedale Mayer. Un racconto in ugual misura, tragico quanto ironico e divertente, ma sempre profondamente emozionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È scomparso Gianpaolo Donzelli, noto neonatologo e pediatra del Meyer di Firenze, all'età di 78 anni.

