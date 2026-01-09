È morto Gianpaolo Donzelli il medico dei bambini del Meyer
È scomparso Gianpaolo Donzelli, noto neonatologo e pediatra del Meyer di Firenze, all'età di 78 anni. Figura di rilievo nella storia dell’ospedale, il suo contributo alla medicina pediatrica e alla cura dei bambini è stato significativo. La sua morte rappresenta una perdita importante per la comunità medica e per l’istituzione che lo ha visto protagonista per molti anni.
Grave lutto per la Fondazione Meyer. È scomparso all'età di 78 anni il medico Gianpaolo Donzelli, neonatologo e pediatra di grande fama, figura di spicco della storia dell'ospedale pediatrico di Firenze. I funerali si terranno domani, sabato 10 gennaio, alle ore 15.00, nella Basilica di San. 🔗 Leggi su Today.it
Morto il neonatologo Gianpaolo Donzelli - E' scomparso ieri sera il professor Gianpaolo Donzelli, neonatologo: nato a Rovigo il 12 novembre nel 1947, laureatosi in medicina all'Università di Bologna, aveva conseguito la specializzazione in cl ... ansa.it
Addio a Gianpaolo Donzelli, il 'medico dei bambini' del Meyer - Il medico Gianpaolo Donzelli, neonatologo e pediatra di grande fama, figura di spicco della storia dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è morto all'età di 78 anni nella serata di giovedì 8 genna ... adnkronos.com
E’ morto il professor Donzelli, una vita intera dedicata alla salute dei bambini - Il celebre pediatra, già presidente della Fondazione Meyer, era nato nel 1947. lanazione.it
