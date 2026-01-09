È morto Gianpaolo Donzelli il medico dei bambini del Meyer

È scomparso Gianpaolo Donzelli, noto neonatologo e pediatra del Meyer di Firenze, all'età di 78 anni. Figura di rilievo nella storia dell’ospedale, il suo contributo alla medicina pediatrica e alla cura dei bambini è stato significativo. La sua morte rappresenta una perdita importante per la comunità medica e per l’istituzione che lo ha visto protagonista per molti anni.

Addio a Gianpaolo Donzelli, il 'medico dei bambini' del Meyer - Il medico Gianpaolo Donzelli, neonatologo e pediatra di grande fama, figura di spicco della storia dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è morto all'età di 78 anni nella serata di giovedì 8 genna ... adnkronos.com

E’ morto il professor Donzelli, una vita intera dedicata alla salute dei bambini - Il celebre pediatra, già presidente della Fondazione Meyer, era nato nel 1947. lanazione.it

