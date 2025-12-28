Notte di follia in ospedale a Roma paziente tenta di uccidere il compagno di camera | arrestato

Nella notte tra ieri e oggi, l’ospedale Sant'Andrea di Roma è stato protagonista di un episodio di violenza, quando un paziente ha tentato di aggredire il compagno di stanza. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’autore. La vicenda ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza negli ambienti sanitari e sulla gestione dei momenti di crisi tra i degenti.

Ieri sera, intorno alle 23:00, le corsie dell'ospedale Sant'Andrea sono state teatro di una notte di follia che ha richiesto l'intervento urgente dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone. Un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi, per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza.

Tentato omicidio al Sant’Andrea: 43enne arrestato - 00, quando un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha aggredito il suo com ... rainews.it

Follia all’ospedale Sant’Andrea, paziente in piena notte tenta di uccidere compagno di stanza - Intorno alle 23:00 è scattato nelle corsie un insolito allarme: un paziente ha cercato di uccidere a mani nude un altro ricoverato, suo compa ... msn.com

