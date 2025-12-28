Notte di follia in ospedale paziente tenta di uccidere il compagno di camera | arrestato

Nella serata di ieri, le corsie dell’ospedale Sant'Andrea sono state teatro di un episodio di violenza, quando un paziente ha tentato di aggredire il compagno di camera. L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone ha consentito di mettere fine alla situazione e di arrestare l’autore. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza in ambienti sanitari.

Ieri sera, intorno alle 23:00, le corsie dell’ospedale Sant'Andrea sono state teatro di una notte di follia che ha richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone. Un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi, per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Notte di follia in ospedale, paziente tenta di uccidere il compagno di camera: arrestato Leggi anche: Paura in ospedale a Roma, paziente tenta di uccidere il suo anziano compagno di stanza Leggi anche: Roma, terrore in ospedale: paziente tenta di soffocare il compagno di stanza nella notte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Notte di follia in ospedale, paziente tenta di uccidere il compagno di camera: arrestato - L’aggressione è stata di inaudita violenza: l’uomo ha iniziato a percuotere l’anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si trovava a letto ... gazzettadelsud.it

Follia all’ospedale Sant’Andrea, paziente in piena notte tenta di uccidere compagno di stanza - Intorno alle 23:00 è scattato nelle corsie un insolito allarme: un paziente ha cercato di uccidere a mani nude un altro ricoverato, suo compa ... msn.com

Paura in ospedale, paziente prova a soffocare il compagno di stanza 84enne: arrestato per tentato omicidio - Tentato omicidio in ospedale: un paziente di 43 anni ha provato a soffocare a mani nude il compagno di stanza di 84 anni per ucciderlo ... fanpage.it

