festival del tartufo bianchetto e bianchello doc eccellenze nel centro storico di fossombrone

Nel centro storico di Fossombrone si terrà la 42ª edizione del Festival del Tartufo Bianchetto e del vino Bianchello doc nei fine settimana del 14-15 e 21-22 marzo. L’evento vede la partecipazione di produttori locali che presenteranno le proprie eccellenze gastronomiche e vinicole, attirando visitatori e appassionati da diverse zone. La manifestazione si svolge in un’area che coinvolge vari punti del centro storico.

Torna il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello doc giunto alla 42ª edizione che animerà il centro storico di Fossombrone nei weekend 14–15 e 21–22 marzo. Per due fine settimana, corso Garibaldi e le principali piazze del centro saranno il cuore pulsante di una manifestazione che unisce alta cucina, tradizione popolare, cultura, musica, celebrando il Tartufo Bianchetto, primizia primaverile, in abbinamento al Vino Bianchello doc. La Mostra Mercato ospiterà stand enogastronomici, produttori locali, specialità artigianali e commerciali, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare tartufo fresco, vini e tipicità. Alla Piazzetta del Gusto, protagonista sarà lo stand della Pro Loco Forum Sempronii, con un ricco menù a base di Tartufo Bianchetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

