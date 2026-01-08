Bella trova un tartufo da record | bianchetto di 186 grammi sulle montagne che circondano Sinagra
Un tartufo di record è stato trovato sulle montagne intorno a Sinagra, in Sicilia. Si tratta di un esemplare di bianchetto, Tuber borchii Vittadini, che pesa 186 grammi. Questa scoperta rappresenta una buona notizia per i tartufai locali, che in questa stagione si dedicano alla ricerca del tartufo bianco, apprezzato per il suo aroma delicato e il valore gastronomico.
Buone notizie per i tartufai che operano sui monti della Sicilia, In questo periodo si va in cerca del Bianchetto, nome scientifico “Tuber Borchii Vittadini”. Di norma la sua grandezza va da quella di una nocciola a quella di un uovo e dal peso inferiore ai 100 grammi. Il fatto che ha sorpreso Nino Giuffrè, il tartufaio instancabile dei Nebrodi, è che la sua cagnetta, di nome Bella, ha tirato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
