festa irlanda resta in corsa per il titolo ma che fatica con un galles tutto cuore

A Dublino, la nazionale irlandese ha conquistato una vittoria contro il Galles con il punteggio di 27-17, mantenendo saldo il secondo posto in classifica con 14 punti, a un solo punto dalla Francia in testa. Le mete sono state segnate da Stockdale, Crowley, Conan e Osborne. La partita ha visto i padroni di casa impegnati in un match difficile contro un Galles determinato e combattivo.

Fa molta più fatica del previsto, ma c’è anche l’Irlanda nella corsa al titolo. Grazie alla sofferta vittoria per 27-17 sul Galles a Dublino nel match che ha aperto il programma della quarta giornata del Sei Nazioni, infatti, la squadra del c.t. Andy Farrell s’insedia al secondo posto in classifica con 14 punti, a -1 dalla Francia, attesa domani dalla difficile trasferta con la Scozia (terza a quota 11) a Murrayfield (ore 15.10). Una possibile corsa a tre dalla quale sono escluse Italia e Inghilterra, appaiate a 5 punti e in campo domani all’Olimpico alle 17.40. Il Galles chiude la classifica a 1. Ci mette 6 minuti l’Irlanda a sbloccarla, con la meta di Jakob Stockdale, che sui 5 metri riceve il corto passaggio di Stuart McCloskey e con l’angolo interno giusto evita il placcaggio di Dan Edwards e chiude in mezzo ai pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

