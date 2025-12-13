Lazio che cuore! Resta in 9 sullo 0-0 ma batte il Parma con un gol di Noslin
La Lazio conquista una vittoria importante sul campo del Parma, rimanendo in 10 uomini per gran parte della partita. Il gol decisivo arriva nel finale grazie a Noslin, che permette ai biancocelesti di portare a casa i tre punti. Un risultato che testimonia il carattere e la determinazione della squadra di Inzaghi in una sfida difficile.
PARMA-LAZIO 0-1 MARCATORE: 37'st Noslin. PARMA (4-3-3): Corvi 6.5; Britschgi 6, Delprato 6 (1'st Troilo 6), Valenti 5, Valeri 6; Bernabé 6, Estevez 6.5, Keita 5.5 (41'st Djuric sv); Oristanio 5.5 (25'st Ondrejka 5), Pellegrino 5, Benedyczak 6 (32'st Cutrone 5). In panchina: Guaita, Rinaldi, Lovik, Trabucchi, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Almqvist, Begic. Allenatore: Cuesta 4. LAZIO (4-3-3). Feedpress.me
