Musica mostra fotografica e consigli per la salute | al Policlinico parte la Settimana della Donna

Oggi al Policlinico è iniziata la Settimana della Donna con una giornata dedicata a musica, mostra fotografica e consigli per la salute. L’evento ha coinvolto il personale e i visitatori, offrendo uno spazio di confronto e sensibilizzazione. La manifestazione si svolge in un contesto di attenzione all’importanza del ruolo femminile, con diverse attività organizzate per tutta la settimana.

Si è svolta oggi, al Policlinico la giornata inaugurale della Settimana della Donna, un momento di riflessione e valorizzazione dedicato al contributo fondamentale che le donne offrono quotidianamente alla crescita e allo sviluppo dell’organizzazione. A presentare la giornata sono state la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it La salute della donna al centro: Bollino Rosa al Policlinico di UdineIl Policlinico Città di Udine entra ufficialmente nella rete nazionale degli ospedali attenti alla salute della donna. Settimana della Donna: concerti, presentazioni di libri e mostre al PoliclinicoIn occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna, il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo promuoverà un programma di iniziative... Aggiornamenti e notizie su Settimana della Donna. Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale della donna – il programma degli eventi; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Settimana della donnaal Policlinico : il 2 marzo concerto del Conservatorio e inaugurazione della mostra fotografica con protagoniste le dipendenti dell'Azienda ospedaliera universitaria; Eventi segnalati dai Comuni. Settimana della donna, al Policlinico di Palermo concerto del ConservatorioIn occasione della prossima Giornata internazionale della donna, il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo promuoverà un programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne, al ... ansa.it Musica, poesia e fotografia. A Classis omaggio alle donneLa musica, la poesia e la fotografia divengono specchio del mondo interiore della donna, fino a sublimare l’immaginario femminile, rendendolo artefatto artistico, frutto della creatività viva e ... ilrestodelcarlino.it Una settimana interamente dedicata alla salute delle donne, con servizi gratuiti, accesso libero e un calendario fitto di iniziative che culmineranno domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna - facebook.com facebook