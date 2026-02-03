Pizzoferrato rende omaggio al proprio passato | il ricordo della battaglia del 1944 FOTO
Pizzoferrato ricorda la battaglia del 1944 con una cerimonia semplice e toccante. La comunità si raccoglie per onorare le vittime della Seconda guerra mondiale, rivivendo quei momenti difficili attraverso iniziative pubbliche. La memoria di quegli eventi resta viva tra i cittadini, che hanno voluto rendere omaggio al passato e alle persone che hanno perso la vita in quei giorni.
Memoria storica e commemorazione a Pizzoferrato che ha reso omaggio al proprio passato e alle vittime della Seconda guerra mondiale con una serie di iniziative dedicate alla Battaglia del 1944, uno degli episodi più tragici vissuti dal paese durante l’occupazione nazifascista.Le commemorazioni si.🔗 Leggi su Chietitoday.it
