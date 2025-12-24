Alla Città delle Illusioni di Palermo un’intera giornata dedicata al BrainArt: un'esperienza che fonde neuroscienze, arte e tecnologia. Attraverso l’utilizzo di sensori Eeg verrà “catturata” l'attività cerebrale, come emozioni e pensieri, che verranno poi ricreate in opere d'arte astratte. Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Neuroscienze e arte, alla città delle illusioni un’intera giornata dedicata al brainart

Leggi anche: Halloween alla città delle illusioni, un'esperienza da brivido

Leggi anche: Volterra accende il Natale: una giornata dedicata ai bambini, alla città e alla solidarietà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

NEUROSCIENZE/ L’arte del cervello che riconosce la bellezza - Le neuroscienze possono costituire un punto di vista che ci permette di comprendere meglio l’arte e la nostra percezione estetica, come ci spiega NADIA CORREALE Le neuroscienze possono costituire un ... ilsussidiario.net

Neuroscienze: Carrara (Pav), “l’arte è un cammino di ristrutturazione per chi soffre” - “Il tema del rapporto fra neuroscienza ed emozioni è fondamentale per la neuroetica perché sottolinea come il giudizio etico non sia pura razionalità. agensir.it

Arte e neuroscienza vanno a braccetto - Apre da oggi al 2 marzo, all’ex macello di via Mascagni a Novellara, l’esposizione "Arte e vita", una mostra tra arte e neuroscienze, con le opere di Marco ... ilrestodelcarlino.it

Il webinar offre una panoramica aggiornata sull’evoluzione della ricerca in osteopatia: dallo stato dell’arte sulle evidenze in ambito muscoloscheletrico—dove l’OMT mostra benefici inserita in percorsi multimodali—alle aree ancora controverse (pediatria, cefal - facebook.com facebook