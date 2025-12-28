Ferrari non si arrende sul trucco del motore Mercedes | la mossa per mettere spalle al muro la FIA

Ferrari ha contestato le recenti interpretazioni delle regole sui motori Mercedes, tentando di mettere sotto pressione la FIA. La disputa riguarda le modalità di applicazione delle normative tecniche per il 2026, con le squadre che cercano di tutelare le proprie posizioni. La questione si inserisce in un contesto di crescente tensione nel paddock, mentre si cerca di trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto delle regole.

La battaglia sui motori del 2026 sta infiammando il paddock di Formula 1. Mercedes e Red Bull sono accusate di aver trovato una "zona grigia" nelle nuove regole, garantendosi un vantaggio prestazionale. Ferrari, Audi e Honda non ci stanno e chiedono alla FIA di intervenire. La situazione è delicata, con ripercussioni che potrebbero influenzare l'intero campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

