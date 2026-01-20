Tir con rifiuti pericolosi Senza autorizzazione e con revisione scaduta | sanzioni e tre denunciati

La Polizia locale di Legnano, grazie al sistema di videosorveglianza Targa System, ha recentemente individuato e sanzionato veicoli coinvolti in attività di raccolta rifiuti pericolosi senza autorizzazione e con revisione scaduta. Durante le operazioni sono stati denunciati tre soggetti per violazioni delle normative ambientali e di sicurezza. Questo intervento evidenzia l'importanza di controlli efficaci per garantire il rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale e sicurezza stradale.

È grazie al sistema di videosorveglianza Targa System, l’apparato che consente la verifica in tempo reale delle targhe dei veicoli, che la Polizia locale di Legnano ha concluso nei giorni scorsi due operazioni, avviate per le potenziali infrazioni dei mezzi in circolazione segnalati e concluse poi con altre, inaspettate irregolarità. La prima operazione è stata porta a termine mercoledì quando il Nucleo Operativo Stradale Urbano, impegnato in un posto di controllo sulla Sp 12, ha fermato un autocarro segnalato dal sistema Targa System. Il veicolo, infatti, circolava con revisione scaduta e quando è stato fermato è stato appurato che trasportava un passeggero straniero di 24 anni senza permesso di soggiorno, poi deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sull’immigrazione dopo le procedure di identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tir con rifiuti pericolosi. Senza autorizzazione e con revisione scaduta: sanzioni e tre denunciati Rifiuti pericolosi, revisione scaduta e niente permesso di soggiorno: tre uomini denunciatiTre uomini sono stati denunciati per aver trasportato rifiuti pericolosi senza le autorizzazioni previste. Leggi anche: Autolavaggio sulla Casilina abbandona rifiuti pericolosi e acque reflue senza autorizzazione Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rifiuti pericolosi, la Regione Lazio stanzia 2,6 milioni per 25 Comuni - La Regione Lazio ha assegnato 2,6 milioni di euro a 25 Comuni per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati in siti dismessi, nell'ambito del bando promosso a luglio dalla ... rainews.it Plastica, bici e rifiuti pericolosi: la discarica abusiva dell’imprenditore edile -> https://www.nordest24.it/area-rifiuti-denuncia-imprenditore-edile - facebook.com facebook

