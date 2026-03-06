Flotilla fermati due attivisti a Tunisi | indagini su riciclaggio e appropriazione indebita

Due attivisti sono stati fermati a Tunisi dalla Guardia di frontiera. La Global Sumud Flotilla ha confermato il fermo di Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Channa, entrambi considerati parte dell’organizzazione locale e internazionale dell’iniziativa di solidarietà per Gaza. Le autorità tunisine stanno conducendo indagini su presunti reati di riciclaggio e appropriazione indebita.

La Global Sumud Flotilla ha denunciato il fermo a Tunisi dell'attivista Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Channa, entrambi indicati dal movimento come membri della struttura organizzativa locale e internazionale dell'iniziativa di solidarietà per Gaza. In un comunicato rilanciato da più testate tunisine, l'organizzazione parla di una nuova fase di "pressioni e molestie securitarie" contro il movimento pro Palestina e chiede il rilascio immediato dei due attivisti, invitando i sostenitori a mobilitarsi davanti alla sede dell'Aouina. Stando a quanto ricostruito dagli organizzatori, la sera del 4 marzo un gruppo di attivisti è stato bloccato al porto di Sidi Bou Said, dove era previsto un omaggio ai lavoratori portuali per il loro sostegno lo scorso anno all'iniziativa della Flotilla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Tunisia,Flotilla denuncia fermo di 2 attivisti,'pressioni' contro solidarietà con GazaLa Global Sumud Flotilla ha denunciato oggi il fermo a Tunisi dell'attivista Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Channa, entrambi indicati dal movimento come membri della struttura organizzativa local

La procura di Roma ha aperto un'indagine per sequestro di persona e danneggiamento per quanto accaduto agli attivisti della FlotillaLa procura di Roma ha aperto un'indagine contro ignoti per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio per quanto accaduto agli attivisti e alle attiviste italiane che erano a