Flotilla donazioni anonime | cosa non torna sui fondi della nuova missione

La Flotilla, prevista per partire il 12 aprile dal Moll de la Fusta di Barcellona, ha già sollevato dubbi sui finanziamenti. Le donazioni per la nuova missione sono state fatte in modo anonimo, e i conti relativi ai fondi sembrano presentare incongruenze. La situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla provenienza delle risorse necessarie per l'impresa.

La Flotilla non è ancora ripartita – salperà il 12 aprile dal Moll de la Fusta di Barcellona – e i conti già non tornano, di nuovo. Sul sito c’è scritto che la raccolta fondi è arrivata a 263mila euro, ma sommando le cifre raccolte dai singoli gruppi (ad esempio “Flotilla Spagna”, “Flotilla Italia”, ecc.) si arriva a 86mila – nel momento in cui scriviamo – dunque a un terzo. Da dove proviene il restante 70 per cento circa delle donazioni? Se sono state inviate direttamente alla Global Sumud Flotilla, anziché alle sue diramazioni, nel riepilogo non c’è comunque traccia dei 177mila euro che ballano. Perché non vengono riportati come gli altri? Entriamo a breve nel dettaglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

