Federica Fiordelmondo Pd sulla nomina di Massimo Seri Az | Fine delle ambiguità frutto di scelte individuali di alcuni

ANCONA – La segretaria del Partito Democratico di Ancona Federica Fiordelmondo, commenta così la nomina di Massimo Seri a commissario di Azione Marche: «Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al consigliere regionale Massimo Seri, appena nominato Commissario regionale di Azione. La scelta di affidare la guida del partito a una figura di esperienza come Seri, eletto in Consiglio regionale con la coalizione di centrosinistra, rappresenta – sempre secondo Fiordelmondo - un passaggio significativo e pone fine alle ambiguità e agli equivoci». Anche perché «al netto delle incredibili scelte individuali di alcuni, all’interno di Azione esiste una componente riformista solida, con cui il centrosinistra può dialogare». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

