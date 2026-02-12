Milano Cortina parla il chirurgo di Federica Brignone | Oro frutto del suo lavoro e di scelte azzeccate

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo chirurgo spiega che il successo è il risultato di un lavoro durissimo e di decisioni giuste prese negli ultimi mesi. La sciatrice, dopo un infortunio, è riuscita a tornare in forma e a vincere, regalando una medaglia che rimarrà nella memoria degli appassionati.

(Adnkronos) – Dall'infortunio alla medaglia d'oro. Federica Brignone trionfa nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un'impresa destinata a entrare nella storia dello sci e dello sport azzurro. Una rincorsa iniziata 10 mesi fa dopo un grave infortunio, le perazioni e la ripresa. Ad accompagnarla, nei passaggi cruciali, il chirurgo ortopedico Andrea Panzeri,. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina 2026, Federica Brignone vince davanti a Mattarella un oro strepitoso, ma perché c’è una tigre sul suo casco? Federica Brignone conquista un oro storico a Milano-Cortina 2026, davanti al presidente Mattarella. L’impresa di Federica Brignone: dal grave infortunio al trionfo con l’oro a Milano-Cortina Federica Brignone torna a vincere dopo un grave infortunio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, parla il tedoforo Roberto Bolle; Il brindisi di Milano Cortina 2026 parla italiano, con il maxi investimento del Prosecco Doc; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance. Federica Brignone, è Oro infinito nel SuperG femminile! Dal terribile infortunio e il sogno svanito a una vittoria leggendaria che ci parla di resilienzaFederica Brignone vince un Oro leggendario nel SuperG: dalle lacrime dell'infortunio del 2025 a quelle di gioia per una vittoria meravigliosa ... vogue.it Milano Cortina: Mattarella incontra Sofia Goggia e parla con Arianna FontanaSergio Mattarella tifoso d'eccezione degli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo aver dichiarato aperti i XXV Giochi invernali, come aveva promesso il presidente della Repubblica ha raggiunto ... ansa.it Scoppia un caso nella nazionale finlandese di salto con gli sci a Milano-Cortina 2026 Igor Medved è stato cacciato dalle Olimpiadi - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.