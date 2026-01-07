Acca Larentia Rocca | Saluti romani? Scelte individuali

Ogni 7 gennaio, davanti alla sede di Acca Larentia a Roma, si onorano i giovani militanti Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi nel 1978 da un gruppo di estrema sinistra. La commemorazione richiama un passato complesso e controverso, sollevando questioni sulla libertà di scelta individuale e sui ricordi storici legati a questo luogo. Un momento di riflessione sul significato di quegli eventi nel contesto contemporaneo.

Come ogni 7 gennaio, davanti alla sede del Movimento sociale italiano di Acca Larentia a Roma, si ricordano Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, i due giovani militanti di estrema destra uccisi il 7 gennaio 1978 ad opera di un gruppo armato di estrema sinistra. Presenti alle cerimonia il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il deputato FdI e presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone. Roma Capitale ha deposto prima della cerimonia una corona di fiori. Come ogni anno la commemorazione istituzionale del mattino è occasione per parlare di quella delle 18, che vedrà centinaia di militanti neofascisti che al rito del “presente” eseguiranno il saluto romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Acca Larentia, Rocca: “Saluti romani? Scelte individuali” Leggi anche: Saluti romani ad Acca Larentia: 31 militanti di Casapound rischiano il processo Leggi anche: Roma, striscioni fascisti all’Appio Latino alla vigilia dell’anniversario di Acca Larentia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Acca Larentia, Rocca: Ricordiamo vittime barbaramente assassinate; Da Parigi a Sarajevo, la neve imbianca l'Europa. A Roma la cerimonia per Acca Larentia, Rocca: «Tre giovani per cui non è stato fatto abbastanza» - Nel quartiere tuscolano la cerimonia istituzionale per ricordare i tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio del 1978. editorialedomani.it

