Acca Larentia Rocca | Saluti romani? Scelte individuali

Ogni 7 gennaio, davanti alla sede di Acca Larentia a Roma, si onorano i giovani militanti Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi nel 1978 da un gruppo di estrema sinistra. La commemorazione richiama un passato complesso e controverso, sollevando questioni sulla libertà di scelta individuale e sui ricordi storici legati a questo luogo. Un momento di riflessione sul significato di quegli eventi nel contesto contemporaneo.

Come ogni 7 gennaio, davanti alla sede del Movimento sociale italiano di Acca Larentia a Roma, si ricordano Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, i due giovani militanti di estrema destra uccisi il 7 gennaio 1978 ad opera di un gruppo armato di estrema sinistra. Presenti alle cerimonia il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il deputato FdI e presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone. Roma Capitale ha deposto prima della cerimonia una corona di fiori. Come ogni anno la commemorazione istituzionale del mattino è occasione per parlare di quella delle 18, che vedrà centinaia di militanti neofascisti che al rito del “presente” eseguiranno il saluto romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

