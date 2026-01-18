referendum sulla giustizia parte la mobilitazione azzurra

Il 22 e 23 marzo si terranno i referendum sulla giustizia, un’occasione per approfondire temi fondamentali del sistema giudiziario italiano. Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha avviato la campagna per sostenere il voto ‘Sì’. In questa fase, si invita a informarsi sui quesiti e a partecipare attivamente, contribuendo al confronto su un tema di rilevanza pubblica e istituzionale.

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: partita la campagna referendaria per il ‘Sì’ del coordinamento provinciale di Forza Italia. "Non sosteniamo una battaglia ideologica – ha spiegato ieri in conferenza stampa il consigliere regionale Chiara Biondi e responsabile regionale della campagna referendaria – ma una riforma di responsabilità a beneficio esclusivo dei cittadini per garantire il giusto processo. Con la riforma il giudice sarà realmente terzo ed imparziale perchè separato da chi accusa. Oggi al contrario giudice e pubblico ministero indossano la stessa ‘maglietta’, fanno lo stesso percorso e – ha concluso – all’interno dell’attuale consiglio superiore della magistratura, dove si definiscono nomine ed assunzioni, ci sono sia pm sia giudici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

