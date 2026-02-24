Massima mobilitazione a Napoli per il Sì al referendum sulla giustizia

Il movimento Indipendenza ha organizzato un grande incontro a Napoli per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia, dopo che migliaia di cittadini si sono riuniti al circolo Rari Nantes di via Partenope. La partecipazione è stata numerosa, con cittadini che hanno ascoltato le ragioni del voto favorevole e discusso delle modifiche proposte. La manifestazione ha coinvolto persone di tutte le età, desiderose di conoscere meglio le questioni legislative in gioco. La discussione continua con entusiasmo nelle strade della città.

Grande partecipazione, sabato 21 febbraio, al circolo Rari Nantes Napoli di via Partenope per l'incontro promosso dal Movimento Indipendenza, il partito guidato da Gianni Alemanno, sulle ragioni del Sì al referendum. La sala, gremita e attenta, ha ospitato un dibattito di alto livello con interventi di esponenti politici e giuristi. Tra i relatori: l'on. avv. Sergio Cola, già componente della Commissione Giustizia della Camera; il dott. Luigi Bobbio, già senatore ed ex componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli; il dott. Ernesto Caccavale, ex parlamentare europeo; e l'avv. Bruno Larosa, presidente del "Comitato Mario Pagano Sì al referendum".