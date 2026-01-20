FC 26 Evoluzione | Terzino di lusso TD e TS Ultimate Fullback

FC 26 Evoluzione: Terzino di lusso (TD e TS) (Ultimate Fullback) è un potenziamento che punta a migliorare l’intelligenza tattica dei tuoi terzini. Non si tratta solo di statistiche, ma di sviluppare i ruoli PLUS e PLUS PLUS necessari per affrontare il calcio posizionale, il formato dominante nel meta attuale. Un upgrade pensato per rendere i tuoi difensori più efficaci e intelligenti nell’organizzazione di gioco.

Il focus di questo potenziamento non è solo nelle statistiche, ma nell’intelligenza tattica. L’obiettivo è fornire ai tuoi terzini i Ruoli PLUS e PLUS PLUS necessari per interpretare il calcio posizionale che domina il meta attuale. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 85.. Posizione: TD o TS (a seconda dell’Evoluzione scelta).. Stili di Gioco: Massimo 10.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità “Tour mondiale fuoricl. argento”.. Miglioramenti: Evoluzione Tattica. Oltre al cambio di rarità, il giocatore riceve un pacchetto di stili di gioco fondamentali per la gestione del pallone sotto pressione: PlayStyles: Il giocatore guadagna Affronta (Jockey), Passaggio Lungo e Primo Controllo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

