L'imprenditore coinvolto nel processo “Rewind” è stato assolto dopo cinque anni, in relazione alle false fatture emesse per un importo di circa 8 milioni di euro. La decisione è stata presa dal Tribunale penale di Napoli Nord - I sezione, collegio C, presieduto dalla dottoressa Eleonora Pacchiarini, segnando la fine di un lungo percorso giudiziario.

Dinanzi al Tribunale penale di Napoli Nord - I sezione collegio C, Presidente Eleonora Pacchiarini, si è conclusa l’ultima trance del processo “Rewind”. Tale procedimento era scattato all’alba dell’anno 2020 quando vennero applicate decine di misure cautelari personali sia in carcere che al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - False fatture per evadere 8 milioni di euro, imprenditore assolto dopo 5 anni

Leggi anche: Siena: interdetto imprenditore dell’Amiata. L’accusa: fatture false per 2,6 milioni

Leggi anche: Fatture false per 9 milioni di euro, 9 persone denunciate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fatture false per 10,5 milioni di euro, denunciati 15 imprenditori: volevano evadere l'Iva - Quindici imprenditori cinesi, tra cui i titolari di 13 imprese attive in provincia di Pordenone, sono stati denunciati dalla guardia di finanza per la presentazione, nelle dichiarazioni ... ilgazzettino.it

Fatture false per evadere il fisco, recuperato mezzo milione - Oltre mezzo milione di euro riportato nella casse dello Stato grazie alle prime adesioni ai verbali di accertamento fiscale a seguito di un'inchiesta di procura e guardia di finanza di Prato su ... ansa.it

Fatture false per 12 milioni con società schermo, sequestri - Società schermo per emettere fatture false per oltre 12 milioni di euro ed evadere imposte per imposte per circa 2 milioni di euro. ansa.it

Ai domiciliari un imprenditore che aveva creato il meccanismo tra piattaforme digitali, fatture false e società cartiere in Irlanda facebook

L’indagine riguarda fatture per operazioni emesse tra il 2018 e il 2021 a favore di un altro imprenditore, un 52enne di origine albanese #Rimini #Cronaca x.com