Prato condannato per fatture false | imprenditore sotto sorveglianza speciale per due anni

Un imprenditore di Prato è stato condannato per emissione di fatture false e ora sottoposto a sorveglianza speciale per due anni. Le indagini della Procura, supportate dalla Guardia di finanza, hanno evidenziato che l'uomo ha procurato proventi da reati tributari attraverso operazioni inesistenti con società di comodo. Questa misura mira a monitorare le attività dell'imprenditore e prevenire ulteriori illeciti fiscali.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, che ha svolto le indagini con il contributo della Guardia di finanza, l'uomo avrebbe vissuto e vive tuttora di proventi derivanti da reati tributari, emettendo fatture per operazioni inesistenti a favore di imprenditori compiacenti, tramite società cartiere gestite direttamente da lui

Emette fatture false, condanna e sorveglianza speciale per 72enne - Un imprenditore di 72 anni di Prato è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per emissione di fatture per operazioni inesistenti. gonews.it

Prato, emette fatture false per 17 anni: in carcere imprenditore di 72 anni - Su richiesta della Procura di Prato, il Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze ha applicato la misura di Prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per il periodo di ... 055firenze.it

