Famiglia nel bosco bimbi separati e via la mamma dalla struttura di Vasto | l' ordinanza del tribunale Decisione che terrorizza

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l'allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto, dove si trovava con i suoi figli. La decisione riguarda una famiglia che vive nel bosco e ha fatto discutere, poiché coinvolge la separazione dei bambini dalla madre. La disposizione giudiziaria ha suscitato preoccupazioni e timori tra le persone coinvolte.

Famiglia nel bosco, arriva l'ordinanza. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella struttura dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». La decisione Una decisione «che ci terrorizza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

