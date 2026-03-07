Bimbi del bosco la ministra Roccella | Separare i genitori dai figli è una misura estrema

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, intervenendo a Sky Tg24, ha commentato la vicenda dei cosiddetti “bimbi del bosco”, affermando che separare i genitori dai figli rappresenta una misura estremamente severa. La dichiarazione si riferisce alla decisione di allontanare alcuni bambini dalle loro famiglie in un contesto di tutela. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

La ministra ha fatto riferimento al dibattito che si è acceso negli ultimi giorni dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha disposto la separazione dei bambini dalla madre «Separare i genitori dai figli è davvero una misura estrema». Lo ha dichiarato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella intervenendo a Sky Tg24, commentando la vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco". «Quello che ha chiesto la Garante per l'infanzia – ha aggiunto Roccella – è davvero il minimo sindacale: prima di separare i bambini dai genitori bisognava fare una valutazione e non dopo». Le parole della ministra si inseriscono nel confronto istituzionale e pubblico che si è sviluppato intorno alla vicenda, già al centro dell'attenzione nazionale nelle ultime settimane.

Famiglia nel bosco, Roccella: “Separare i bambini dai genitori è misura estrema”La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” riaccende il dibattito sul ruolo dello Stato nelle decisioni che riguardano i minori.

Famiglia nel Bosco, Roccella: Separare i bambini dai genitori è una misura estrema

