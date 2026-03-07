Famiglia nel bosco Roccella | Separare i bambini dai genitori è misura estrema

Una famiglia è stata allontanata dal proprio contesto naturale in un'area boschiva, suscitando discussioni sulla decisione di separare i bambini dai genitori. La questione riguarda le modalità di intervento dello Stato e le conseguenze di questa scelta estrema. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e sollevato interrogativi sul trattamento riservato ai minori in casi di intervento sociale.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” riaccende il dibattito sul ruolo dello Stato nelle decisioni che riguardano i minori. A intervenire è stata la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che ai microfoni di Sky Tg24 ha sottolineato come l’allontanamento dei bambini dai genitori debba rappresentare solo una soluzione estrema. Secondo la ministra, separare i figli dai genitori è una scelta che comporta conseguenze profonde e traumatiche per i minori. “Io penso che si separano i bambini dai genitori solo in condizioni di rischio veramente forte, come pericolo per la vita o situazioni di abusi”, ha spiegato Roccella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Famiglia nel bosco, Salvini: “Separare figli e genitori a Natale è violenza di Stato”ROMA – “Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti.

Famiglia nel bosco, lo psicopedagogista Bellisario: “L'allontamento dei bambini dai genitori solo in casi limite”Lo psicopedagogista Gian Luca Bellisario, di Lanciano, interviene per commentare, all'Adnkronos, le vicende della "famiglia nel bosco" di Palmoli,...

Mamma allontanata tra le urla dei figli: il caso della famiglia nel bosco alimenta lo scontro politico e giudiziarioVASTO – Dalle accuse della difesa alle reazioni della politica, il caso della famiglia nel bosco resta al centro dello scontro. La madre dei bambini ha lasciato la casa famiglia in cui era ospitata ... laquilablog.it

"Stiamo vedendo dei bambini che sono entrati" nella casa-famiglia "psichicamente sani e rischiano di uscire gravemente danneggiati da una serie ripetuta di traumi", ha detto Marina Terragni a Tgcom24 - facebook.com facebook

La storia della famiglia del bosco è un incredibile caso di accanimento della giustizia. Ogni volta che ci penso, mi viene in mente Franz Kafka, l’atmosfera cupa del “Processo”, lo spietato ingranaggio dell’autorità che schiaccia l’essere umano, scosso al punto x.com