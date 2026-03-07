Famiglia nel bosco lite tra Nathan e Catherine dopo l’ordinanza ma lui continua a difendere la moglie

Tra Nathan e Catherine si è scatenata una discussione intensa dopo che il tribunale ha emesso l’ordinanza. Nathan ha continuato a difendere la moglie, mentre Catherine ha mostrato segni di agitazione. La lite si è svolta in un contesto familiare immerso nel bosco, con entrambi che hanno alzato la voce e si sono scambiati parole dure. La situazione è rimasta tesa nel corso dello scontro.

La vicenda della famiglia nel bosco ha visto sorgere tensioni all'interno della coppia. L'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha disposto il trasferimento dei tre figli di Nathan e Catherine in un'altra comunità educativa e l'interruzione della convivenza con la madre, ha provocato una dura discussione tra i due genitori. La coppia è già provata da mesi di tensioni. Da ultimo Nathan, secondo quanto riportato anche dal Messaggero, prova un senso di scoramento: "Provo un senso di frustrazione, percepisco questa misura come un'ulteriore punizione immeritata". Famiglia nel bosco, Nathan dà la colpa a Catherine: «Una punizione che non merito»L'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha disposto il trasferimento dei tre figli della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine in un'altra comunità educativa e l'interruzione della convivenza con la madre. Famiglia nel bosco, il tribunale separa la mamma dai bambini. E scoppia la lite tra i genitoriMamma Catherine allontanata dai tre figli. La notizia piomba di mattino presto nella casa famiglia di Vasto, comunicata a Catherine dai suoi legali: «Ti mandano via da qui, il tribunale ha deciso, non puoi più stare con i tuoi bambini». La mamma della cosiddetta famiglia del bosco, con il viso segnato dal dolore, ha lasciato questa sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. E' salita sull'autovettura del marito ed insieme hanno varcato il cancello.