Famiglia nel bosco lite tra Nathan e Catherine dopo l’ordinanza ma lui continua a difendere la moglie

Tra Nathan e Catherine si è scatenata una discussione intensa dopo che il tribunale ha emesso l’ordinanza. Nathan ha continuato a difendere la moglie, mentre Catherine ha mostrato segni di agitazione. La lite si è svolta in un contesto familiare immerso nel bosco, con entrambi che hanno alzato la voce e si sono scambiati parole dure. La situazione è rimasta tesa nel corso dello scontro.

La vicenda della famiglia nel bosco ha visto sorgere tensioni all’interno della coppia. L’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento dei tre figli di Nathan e Catherine in un’altra comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre, ha provocato una dura discussione tra i due genitori. Discussione fra Nathan e Catherine I report degli educatori su Catherine Nonostante le tensioni Nathan difende Catherine Discussione fra Nathan e Catherine La coppia è già provata da mesi di tensioni. Da ultimo Nathan, secondo quanto riportato anche dal Messaggero, prova un senso di scoramento: “Provo un senso di frustrazione, percepisco questa misura come un’ulteriore punizione immeritata“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

