La famiglia nel bosco, composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, sta affrontando tensioni crescenti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i frequenti litigi e le divergenze tra i genitori stanno influenzando anche i figli, che spesso danno la colpa alla madre. Nathan si mostra più disponibile verso le istituzioni, mentre Catherine mantiene posizioni ferme, contrastando l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che richiede una valutazione psichiatrica dei genitori.

Tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, inizia a esserci qualche crepa: lo rivela Il Messaggero, secondo cui l’uomo sarebbe più accondiscendente verso le istituzioni mentre la donna sarebbe rimasta sulle sue posizioni contrastando, tra le altre cose, l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila secondo la quale è necessario verificare lo stato psichico dei genitori della cosiddetta famiglia nel bosco prima di permettere la riunione del nucleo. Secondo fonti vicine alla famiglia, inoltre, anche i bambini, attualmente in una casa-famiglia, vivrebbero la loro quotidianità come una punizione, attribuendo la responsabilità ai genitori e soprattutto alla madre. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, tensione tra Nathan e Catherine: “Litigano spesso, i bambini danno la colpa alla mamma”

