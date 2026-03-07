Una famiglia nel bosco si è trovata coinvolta in una lite molto severa, che ha portato a un intervento giudiziario. Nathan ha accusato Catherine di avergli inflitto una punizione ingiusta, sostenendo di non averla meritata. Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di trasferire i tre figli della coppia anglo-australiana in un’altra comunità.

L’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto il trasferimento dei tre figli della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine in un’altra comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre ha avuto un impatto molto pesante sull’equilibrio della coppia. Il provvedimento dei giudici ha innescato una discussione molto dura tra marito e moglie, ieri, mettendo in luce tensioni e differenze di carattere che negli ultimi mesi erano rimaste sullo sfondo della complessa vicenda giudiziaria, iniziata il 20 novembre 2025, dopo l’intossicazione da funghi che ha messo in moto assistenti sociali e forze dell’ordine. Nathan vive la decisione del tribunale come «profondamente ingiusta» e, pur senza accusare apertamente la moglie in pubblico, lascia emergere la sua convinzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, lite durissima. Nathan dà la colpa a Catherine: «Una punizione che non merito»

Famiglia nel bosco, tensione tra Nathan e Catherine: “Litigano spesso, i bambini danno la colpa alla mamma”Tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, inizia a esserci qualche crepa: lo rivela Il...

“I bambini danno la colpa alla mamma”. Famiglia nel bosco, tensione alle stelle tra Nathan e Catherine. Cosa Ã¨ venuto fuoriPer anni si erano presentati come un fronte compatto, uniti dall’amore e da una visione condivisa dell’educazione dei figli, cresciuti lontano dalla...

Contenuti utili per approfondire Famiglia nel bosco lite durissima....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il tribunale separa la mamma dai bambini. E scoppia la lite tra i genitori; Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, Il nostro futuro è altrove in Europa: l’annuncio in tv; Famiglia del bosco attacca l'Italia in una tv australiana: Dovremmo accettare compromessi per mettere a nostro agio gli altri?; Famiglia del bosco, i bimbi via dalla madre. Il tribunale: Catherine è ostile e squalificante. Meloni: Inaccettabile.

Famiglia nel bosco, il tribunale separa la mamma dai bambini. E scoppia la lite tra i genitoriL’Aquila, l’ordinanza: i bimbi in un’altra comunità. I Trevallion: «Siamo storditi» ... roma.corriere.it

Famiglia nel bosco, la mamma lascia la casa-famigliaLa mamma della cosiddetta famiglia del bosco, con il viso segnato dal dolore, ha lasciato questa sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. È ... avvenire.it

Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l’allontanamento della stessa madre, Catherine Bir - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco: il tribunale dei minori ordina di allontanare la mamma dalla struttura di #Vasto, separandola dai figli. Ed è polemica. Interviene anche la premier #Meloni che dice: “I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti”. #Tg1 Gian Vit x.com