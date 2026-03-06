Un tribunale ha deciso di allontanare una madre dai suoi figli, descrivendo il suo comportamento come ostile e squalificante. La decisione si basa su un’ordinanza che evidenzia come la donna non si fidi di nessuno e ostacoli gli interventi previsti. La situazione ha suscitato reazioni, con alcune figure politiche che criticano le decisioni dei giudici e difendono il ruolo dei genitori.

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in cui le era stato concesso di stare insieme ai piccoli, separandola di fatto dai figli. "La persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l'equilibrio emotivo e l'educazione dei minori", si legge nell'ordinanza dei giudici. Una decisione contestata dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni, che chiede la sospensione della decisione in attesa di "un ulteriore approfondimento medico indipendente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre dai bimbi, è ostile e squalificante" | Meloni contro i giudici: "I figli non sono dello Stato"

