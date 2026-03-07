Una famiglia è coinvolta in una lite violenta all’interno di un bosco, con il marito e la moglie protagonisti dello scontro. Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha emesso un’ordinanza che prevede il trasferimento di tre minori. La disputa, che si è svolta in un’area naturale, ha attirato l’attenzione delle autorità. La vicenda si concentra sui fatti accaduti durante il confronto tra i due adulti.

L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento dei tre figli della coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham in un’altra comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre, ha scatenato una discussione molto dura tra i coniugi, mettendo a nudo tensioni e divergenze profonde accumulate nei mesi della vicenda giudiziaria, partita il 20 novembre 2025 dall’intossicazione da funghi.Nathan vive la decisione come "profondamente ingiusta" e, pur evitando accuse dirette in pubblico, riversa sulla moglie parte della responsabilità. "Provo un senso di frustrazione – ha ammesso –. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la clamorosa lite tra il marito e la moglie

Famiglia nel bosco, lite tra Nathan e Catherine dopo l’ordinanza ma lui continua a difendere la moglieLa vicenda della famiglia nel bosco ha visto sorgere tensioni all’interno della coppia.

Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche la capisco». L?Asl: i bambini tornino con i genitoriI medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco la clamorosa lite....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia bosco, tribunale: Allontanare madre e separare bimbi. Meloni: Senza parole; Blog | Nella storia della famiglia nel bosco vedo una grave inadeguatezza delle istituzioni di tutela.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

Famiglia nel bosco, eseguito il provvedimento del Tribunale: la mamma lascia la casa famigliaSi è consumato nel silenzio e nel dolore il distacco più temuto. Ieri sera, intorno alle 21:20, la madre della cosiddetta famiglia del bosco ha varcato il cancello della casa famiglia a Vasto che la ... msn.com

Famiglia nel bosco, eseguito il provvedimento del Tribunale: la mamma lascia la struttura - facebook.com facebook

“Sulla famiglia nel bosco decisione da Paese non civile. Stiamo traumatizzando i bambini per sempre” x.com