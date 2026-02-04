Famiglia nel bosco lite tra Catherine e la maestra | A volte quando parla neanche la capisco L?Asl | i bambini tornino con i genitori
Una famiglia è tornata al centro dell’attenzione dopo un alterco tra Catherine e la maestra dei suoi figli. La donna ha detto che a volte non capisce nemmeno cosa dice la maestra. Nel frattempo, i medici dell’Asl hanno chiesto che i bambini, che erano stati affidati a altre persone dal Tribunale per i minorenni, tornino a vivere con i genitori, Catherine e Nathan. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.
I medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila il 20 novembre scorso e ospitati, insieme alla madre, nella casa famiglia di Vasto. Non si tratta di una perizia di parte, ma di un parere esterno al contenzioso giudiziario sulla famiglia nel bosco. «È indispensabile – scrivono i medici – favorire e ripristinare una consuetudine affettiva stabile, garantendo la continuità dei legami familiari quale elemento fondamentale per il superamento delle manifestazioni di disagio evidenziate nei minori». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondimenti su Lanciano Vasto Chieti
Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora
La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia.
Famiglia del bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora
La famiglia di Catherine Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di muoversi.
Ultime notizie su Lanciano Vasto Chieti
Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: A volte quando parla neanche la capisco. L’Asl: i bambini tornino con i genitori; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, nuova bufera: esposto genitori contro l’assistente sociale prima della perizia; Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e Catherine.
Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche al capisco». L’Asl: i bambini tornino con i genitoriI medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i ... ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, ultime notizie dal primo incontro per la perizia all'esasperazione di CatherineFamiglia nel bosco, le ultime notizie sulle perizie depositate e l'esasperazione di mamma Catherine Birmingham la situazione è diventata urgente2 ... virgilio.it
La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: “Serve stabilità affettiva” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.