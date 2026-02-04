Famiglia nel bosco lite tra Catherine e la maestra | A volte quando parla neanche la capisco L?Asl | i bambini tornino con i genitori

Una famiglia è tornata al centro dell’attenzione dopo un alterco tra Catherine e la maestra dei suoi figli. La donna ha detto che a volte non capisce nemmeno cosa dice la maestra. Nel frattempo, i medici dell’Asl hanno chiesto che i bambini, che erano stati affidati a altre persone dal Tribunale per i minorenni, tornino a vivere con i genitori, Catherine e Nathan. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

I medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila il 20 novembre scorso e ospitati, insieme alla madre, nella casa famiglia di Vasto. Non si tratta di una perizia di parte, ma di un parere esterno al contenzioso giudiziario sulla famiglia nel bosco. «È indispensabile – scrivono i medici – favorire e ripristinare una consuetudine affettiva stabile, garantendo la continuità dei legami familiari quale elemento fondamentale per il superamento delle manifestazioni di disagio evidenziate nei minori». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche la capisco». L?Asl: i bambini tornino con i genitori Approfondimenti su Lanciano Vasto Chieti Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia. Famiglia del bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora La famiglia di Catherine Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di muoversi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lanciano Vasto Chieti Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: A volte quando parla neanche la capisco. L’Asl: i bambini tornino con i genitori; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, nuova bufera: esposto genitori contro l’assistente sociale prima della perizia; Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e Catherine. Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche al capisco». L’Asl: i bambini tornino con i genitoriI medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i ... ilmessaggero.it Famiglia nel bosco, ultime notizie dal primo incontro per la perizia all'esasperazione di CatherineFamiglia nel bosco, le ultime notizie sulle perizie depositate e l'esasperazione di mamma Catherine Birmingham la situazione è diventata urgente2 ... virgilio.it La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: “Serve stabilità affettiva” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.